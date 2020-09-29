Веллингтон, , 04:08 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался на юге архипелага. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на территории Индонезии были зафиксированы 22 тектонических землетрясения интенсивностью 2−3 балла. Отмечалось, что на сейсмособытия отреагировали только специальные датчики. Пострадавших не было.

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