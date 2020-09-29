Форт-Лодердейл, США, , 04:02 — REGNUM Жёсткий приём был применён полицейскими при задержании политического консультанта Брэда Парскейла, ранее возглавлявшего предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. Видеозапись с нагрудной камеры одного из полицейских, свидетельствующую о произошедшем, 28 сентября опубликовало полицейское управление города Форт-Лодердейл (штат Флорида).

Как следует из видеокадров, полицейские после общения с супругой Парскейла дозвонились до мужчины и уговорили его выйти из дома без оружия. Через несколько мгновений после того, как вышедшего из дома с банкой пива в руках Парскейла полицейские призвали сохранять спокойствие и лечь, один из стражей порядка подбежал к мужчине сзади и повалил его на землю, применив при этом жёсткий приём, после чего ему на руки надели наручники. Парскейл при этом несколько раз повторил, что им не было сделано ничего противозаконного.

Полицейских вызвала супруга Парскейла, заявившая сотрудникам полиции, что её муж намерен покончить жизнь самоубийством. После произошедшего Парскела госпитализировали.

Напомним, Трамп назначил Парскейла главой предвыборного штаба в феврале 2018 года. Но в июле 2020 года понизил его с должности руководителя компании, так как не был доволен работой своего бывшего советника по цифровым технологиям на этом посту.

Как сообщало ИА REGNUM, политконсультант Брэд Парскейл, ранее занимавший должность менеджера предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, был госпитализирован в американском штате Флорида.

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