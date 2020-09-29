Гавана, , 02:29 — REGNUM В историческом центре кубинской столицы — Старой Гаване при обрушении части многоквартирного дома погибла 74-летняя женщина. Об этом 28 сентября сообщает газета Tribuna de La Habana.

Трагедия произошла около 12:20 по местному времени в доме №319 на улице Амаргура. По информации муниципалитета, спасатели провели экстренные работы по эвакуации оказавшихся в ловушке на втором этаже жителей, но одна женщина погибла.

Напомним, исторический район кубинской столицы Старая Гавана была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году. Власти муниципалитета прилагают большие усилия по ремонту и реставрации зданий района, но многие из них пока остаются в аварийном состоянии.