Тегеран, , 07:57 — REGNUM 27 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде передал соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 сентября.

По случаю крушения украинского военного самолета, в результате которого погибло несколько украинских граждан, Хатибзаде передал соболезнования правительству и народу Украины, а также семьям погибших в результате трагической аварии.

Самолет Ан-26, принадлежащий украинским ВВС, на борту которого находился экипаж из семи человек и 20 курсантов военного авиационного училища, разбился и загорелся при заходе на посадку в аэропорту Чугуева, примерно в 400 километрах (250 милях) к востоку от столицы Украины.

Поисковики, прочесывающие район, где разбился украинский военный самолет, обнаружили еще два тела, в результате чего число погибших достигло 26 человек. Один человек выжил.