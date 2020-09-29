Париж, , 01:58 — REGNUM Три человека стали жертвами авиакатастрофы с участием одномоторного самолета в департаменте Ду на востоке Франции, передает радиостанция France Bleu.

Воздушное судно направлялось из Кана в Ла Вез. По словам очевидцев, они слышали перебои в работе двигателя самолета. На месте падения начался пожар, который тушили 13 пожарных расчетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября, вблизи села Михальчиково Кстовского района в Нижегородской области, в Волгу упал легкомоторный самолет.

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