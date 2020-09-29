Богота, , 01:09 — REGNUM Бой между двумя группами повстанцев на западе Колумбии стал причиной гибели шести человек, передает радиостанция La FM.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Инцидент произошел в муниципалитете Тумако. Под перекрестный огонь попали члены коренного населения. Еще два человека пропали без вести. Ведется расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у одного из участников боестолкновения на западе Колумбии, которого удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов и наркотических веществ.

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