Богота, 29 сентября 2020, 01:09 — REGNUM Бой между двумя группами повстанцев на западе Колумбии стал причиной гибели шести человек, передает радиостанция La FM.
Ранее сообщалось о трех погибших.
Инцидент произошел в муниципалитете Тумако. Под перекрестный огонь попали члены коренного населения. Еще два человека пропали без вести. Ведется расследование случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у одного из участников боестолкновения на западе Колумбии, которого удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов и наркотических веществ.
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