Мехико, , 00:44 — REGNUM Не менее 13 человек погибли и еще 25 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на юге Мексики, сообщает издание Milenio.

Транспортное средство перевернулось недалеко от населенного пункта Ла-Кампана в штате Чьяпас. Причины произошедшего не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в городе Карачи на юге Пакистана перевернулся микроавтобус с пассажирами. Жертвами ДТП стали по меньшей мере 13 человек.

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