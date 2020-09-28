Самара, , 20:49 — REGNUM Работодателям рекомендуют перевести сотрудников старше 60-и лет на дистанционный режим работы в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании областного оперативного штаба. Чиновники проанализировали социальные группы местных жителей, в которых был выявлен коронавирус. Они установили, что среди школьников и студентов увеличения заболеваемости зафиксировано не было. Ни одно образовательное учреждение области не было закрыто на карантин из-за коронавируса.

При этом, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на прошедшей неделе рост заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ: среди заболевших наибольшую группу составили граждане пожилого возраста. Поэтому на заседании областного оперативного штаба было принято решение рекомендовать перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60-и лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области закрыли на карантин одну школу из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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