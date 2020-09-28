Ступино, Московская область, , 20:03 — REGNUM При обрушении пешеходного моста в Ступинском районе Московской области пострадали 49 граждан Киргизии, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР в РФ.

Инцидент произошел 27 сентября на логистическом предприятии «ФМ Сидорово», где работало более 160 киргизстанцев.

Расследованием происшествия занимаются представители следственного комитета, прокуратуры и министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что российская логистическая компания взяла на себя обязательства по оплате медицинской помощи и реабилитации пострадавших киргизстанцев, пообещала выплатить им по 50 тысяч рублей, а также оплатить перелет из Киргизии в Москву родственникам всех получивших тяжелые травмы работников.