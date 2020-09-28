Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM По факту падения легкомоторного самолета в Волгу в Нижегородской области, когда погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне днем в Волгу в Кстовском районе Нижегородской области упал легкомоторный гидросамолет Super Petrel LS. На борту в момент крушения находились два человека. Оба участника катастрофы погибли.

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