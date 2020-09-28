Нижний Новгород, , 19:39 — REGNUM В Арзамасском районе Нижегородской области по подозрению в краже задержана 36-летняя женщина. Она призналась, что похищала из магазинов товары, которые легче перепродать. По предварительным данным сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации следствия, подозреваемая раннее была судима. Она призналась, что срывала противокражные бирки и уносила товар из магазинов. Чаще всего женщина останавливала свой выбор на еде, алкоголе, бытовой технике и косметике. По ее словам эти товары легче перепродать.

«Задержать злоумышленницу удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения, а также показаний свидетелей и потерпевших. Сейчас обвиняемая ожидает суда под стражей. Ей грозит до двух лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.