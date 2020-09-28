Уфа, , 20:48 — REGNUM Проверку больницы, после сообщения о том, что в этом медучреждении пациентка пролежала на полу и не получала помощи от медиков, проводят в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ появилась информация о том, что в г. Уфе в клинической больнице № 18 пожилая женщина лежала на полу в палате. По данному факту сотрудники надзорного ведомства инициировали проверку.

Отмечается, что им предстоит установить причины произошедшего. По итогам проверки будет дана оценка действиям медиков. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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