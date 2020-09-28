Уфа, , 19:24 — REGNUM Приговор по уголовному делу о присвоении бывшим кассиром банка и ее супругом свыше 25 млн рублей вынесен в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что с сентября 2017 года по май 2019 года обвиняемая, работая старшим кассиром банка, присваивала его деньги. Она сама выносила денежные средства из этого кредитно-финансового учреждения, а также передавала их мужу. Всего таким образом, обвиняемым удалось вынести свыше 25 млн рублей. Деньги супруги потратили на свои нужды. Кроме этого, значительную сумму обвиняемый потратил на ставках в букмекерских конторах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и организации присвоения.

В мае прошлого года обвиняемые со своими двумя несовершеннолетними детьми скрылись. В связи с этим их объявили в розыск. Вскоре их задержали стражи порядка на съемной квартире в г. Казани.

Отмечается, что Салаватский городской суд вынес признал обвиняемый виновными и приговорил женщину к пяти года лишения свободы, а мужчину — к шести годам колонии общего режима.

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