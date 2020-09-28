Пушкино, Московская область, , 17:36 — REGNUM Подмосковные врачи спасли трёхлетнего ребёнка, проглотившего 21 магнит. Об этом 28 сентября сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Малыш поступил в Московскую областную больницу им. Розанова В.Н. в Пушкино болями, высокой температурой и непроходимостью кишечника. Врачи увидели на рентгене предмет, похожий на зажим для галстука.

Поскольку состояние пациента ухудшалось, ему назначили операцию.

«В ходе неё мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки», — сообщил врач Алексей Громов.

После стала понятна и причина недуга — магниты, слипшиеся между собой и зажавшие стенку кишечника. На его участках образовались отверстия, через которые содержимое попадало в брюшную полость. В ходе операции врачи удалили 21 магнит.

Сейчас малыш выздоравливает, его выписали из больницы.