Чебоксары, , 18:15 — REGNUM В отношении председателя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашии.

В мае 2019 года подозреваемый, занимая должность регионального министра по делам ГО и ЧС, утвердил представленную главным бухгалтером аукционную документацию на поставку оборудования органам местного самоуправления республики, содержащую неисполнимые условия, которые привели к невозможности участия в торгах добросовестных поставщиков и снижения ими цен в ходе торгов. В результате закупили не соответствующее технической документации оборудование, в том числе турникеты, цена которого была завышена более чем на 41 млн рублей. Республиканскому бюджету причинен ущерб на указанную сумму.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, этому способствовавшие. Продолжается расследование.

ИА REGNUM напоминает, в мае текущего года в отношении бывшего главного бухгалтера — начальника отдела финансово-экономической работы и госзаказа министерства по делам ГО и ЧС также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствие полагает, что в мае 2019 года подозреваемая «обеспечила победу в аукционе на поставку оборудования конкретному юридическому лицу, с которым у нее имелась договоренность». В прокуратуре Чувашии уточняли, что речь идёт о закупке охранных турникетов на сумму около 100 млн рублей.

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