Орел, , 17:17 — REGNUM Орловский прокурор лично осмотрел недостроенный многопрофильный медцентр — Владислав Малкин вместе с представителями правительства Орловской области и КУ ОО «Орелгосзаказчик» побывал на объекте, который начали строить ещё в 2008 году. Об этом ИА REGNUM сообщила 28 сентября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Владислав Малкин, в частности, отметил, что расследование уголовных дел по фактам хищений при строительстве медцентра Орловской областной клинической больницы, носит «длительный характер», для активизации следствия был принят ряд мер.

В результате несколько дней назад стало известно о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу генерального директора подрядной организации ЗАО «Союзинформ» и предъявление ему обвинения. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он отправлен в СИЗО.

Также, сообщили в прокуратуре, в результате дополнительных следственных действий было предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО «АИЖК Орловской области», занимавшему эту должность в период с июля 2015 по август 2016 года. Его обвиняют в хищении через ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра. Этому же гражданину предъявили обвинение в хищении средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома №83 по ул. Панчука в г. Орле в общей сумме более 93 млн рублей. Всего экс-гендиректор АО «АИЖК Орловской области» стал обвиняемым уже по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и покушения на мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, многопрофильный медицинский центр начали строить в 2008 году, затем строительство приостановили и возобновили спустя несколько лет. Несмотря на многочисленные обещания нескольких губернаторов и сотни миллионов бюджетных денег, строительство не окончено.

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