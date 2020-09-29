Токио, , 07:54 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като 28 сентября призвал использовать горячие службы психологической поддержкой, чтобы предотвратить самоубийства, число которых в стране растёт. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

На пресс-конференции, посвящённой участившимся самоубийствам японских знаменитостей, секретарь Като рассказал, что число самоубийств в стране продолжает расти с июля.

Напомним, 27 сентября актриса Юко Такэути была найдена мертвой, причиной смерти считают самоубийство. Ранее в сентябре покончила с собой другая японская актриса Сэи Асина, а в июле то же самое случилось с актёром Харума Миурой.

Като сказал, что не может отрицать того факта, что многие люди решают покончить с собой, и порекомендовал пользоваться услугами психологической помощи через телефон или социальные сети.

Генеральный секретарь также сообщил, что в Токио ежедневно поступает около 80 звонков от нуждающихся в срочной психологической помощи. Кроме того, с марта их количество выросло под влиянием коронавируса.