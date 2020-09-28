Элиста, , 16:31 — REGNUM В Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности руководителя республиканского бюро технической инвентаризации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 сентября.

Как полагают следователи, в феврале 2018 года, незадолго до своего назначения на должность, подследственный формально трудоустроил своего знакомого на должность помощника оценщика отдела оценочной деятельности бюро техинвентаризации. В результате из бюджета было похищено свыше 400 тыс. рублей, перечисленные знакомому в качестве зарплаты.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») находилось в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Материалы направлены в прокуратуру Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.