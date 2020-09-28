Ярославль, , 16:23 — REGNUM В ярославскую полицию поступило заявление о пропаже 100-килограммовой скульптуры Бабы Яги. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Баба Яга. Виктор Васнецов, 1917 Wikimedia.com

Скульптура стояла около магазина в Депутатском переулке в центре Ярославля и привлекала внимание покупателей к торговой точке. Она пропала в ночь на 27 сентября. Пока что поиски Бабы Яги не дали результатов, в связи с чем владелица магазина разместила в социальных сетях призыв к ярославцам о помощи.

Вознаграждения нашедшему Ягу не обещается. Это не первая подобная кража в центре Ярославля. Ранее студенты одного из вузов похитили огромный кувшин, стоявший у входа в одноимённый ресторан. Тогда похитителей удалось установить быстро: их зафиксировали камеры видеонаблюдения.