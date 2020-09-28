Москва, , 15:19 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина — Софии Конкиной возбудили следователи Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что, по информации следователей, 22 сентября из фитнесс-центра, находящегося в центре Москвы, в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде», жизнь которой медикам не удалось спасти.

Кроме того, сообщается, что в данный момент ведется комплекс следственных действий, призванных установить обстоятельства и причины гибели женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что дочь актера Владимира Конкина София была доставлена в больницу из одного из московских фитнесс-центров, однако спасти ее жизнь медики не смогли.