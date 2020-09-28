Борисоглебск, Воронежская область, 28 сентября 2020, 15:12 — REGNUM Крупный лесной пожар удалось локализовать в Борисоглебске Воронежской области 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки в Борисоглебске поступило днём 27 сентября. Площадь пожара из-за сильного ветра и сухой погоды быстро увеличивалась — с 10 га вечером 27 сентября до 130 га 28 сентября.
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Всего в Воронежской области 26−27 сентября произошло 178 пожаров, из них 152 ландшафтных. Зарегистрировано шесть лесных пожаров на общей площади 149,8 га.
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