Стокгольм, , 15:13 — REGNUM В течение 10 лет власти Швеции выплачивали компенсацию семье одного из «погибших» во время войны в Ираке в 2005 году. Однако, как оказалось, мужчина жив и здоров, а правительство Швеции выплачивало деньги за потерю кормильца на его же собственный счет, который он зарегистрировал на свое новое имя. Об этом 28 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Мошенничество выявилось благодаря расследованию журналистов издания, которые заинтересовались случаем от 2007 года, когда один из детей «погибшего» подал заявление о выплате пособия по потере кормильца, поскольку отец семьи якобы умер двумя годами ранее во время войны в Ираке. В качестве доказательства в Государственное миграционное управление Швеции было представлено свидетельство о смерти. Деньги начали поступать на счет «нового мужа матери». Личности мужчины и членов его семьи журналистами не раскрываются.

Пройдет 13 лет, прежде чем мошенничество будет раскрыто. Когда миграционное управление провело расследование в отношении нового сожителя матери, выяснилось, что, по результатам ДНК-тестов, с точностью 99,999% мужчина является тем самым погибшим во время войны в Ираке.

Теперь мужчина все деньги в размере 500 тысяч крон (€47 тыс.) должен вернуть Шведскому пенсионному агентству.