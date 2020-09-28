Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Прославившегося после дорожного конфликта в Екатеринбурге Игоря Новосёлова снова арестовали. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

Как передаёт портал «Е1», у арестованного ранее произошёл конфликт с руководителем одного из отделов полиции Екатеринбурга. После инцидента гражданина задержали.

На «автохама» составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд постановил арестовать Новосёлова на пять суток.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосёлов прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», произнесённой в ходе конфликта на улицах города и записанной на видео. Позже гражданин провёл два с половиной года в колонии за нападения на людей.

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