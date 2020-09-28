Воронеж, , 14:49 — REGNUM Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.

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Речь идёт о пожарах в шести районах региона — Павловском, Новохоперском, Новоусманском, Рамонском, Борисоглебском и Семилукском.

«По данным МЧС площади пожаров превышают 205 га. В некоторых населенных пунктах огнем повреждены постройки, принадлежащие гражданам. Пострадавших и погибших нет, ущерб устанавливается», — уточнили в СК, добавив, что по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверки начала прокуратура региона. Губернатор Александр Гусев призвал ГУ МВД подключаться к расследованию случаев возможных поджогов.