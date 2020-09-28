Воронеж, , 14:44 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал полицию включаться в работу по случаям поджогов в Воронежской области. Вопрос обсуждался 28 сентября на заседании спецкомиссии по ситуации с лесными пожарами в регионах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Я вас прошу: включайтесь в работу по тем случаям, где МЧС считает, что были поджоги. Такие случаи надо доводить до суда», — обратился губернатор к руководителю ГУ МВД по Воронежской области Михаилу Бородину.

Губернатор также отметил, что в регионе не будут экономить на тушении действующих пожаров — пожарная авиация останется в регионе на столько, сколько необходимо.

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Губернатор также дал поручение главам районов держать наготове технику, которая может перевозить воду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона поручил главам районов провести оценку ущерба, причиненного пожарами жителям, и возместить его из бюджета.

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