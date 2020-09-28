Воронеж, , 14:22 — REGNUM Жители Воронежской области, пострадавшие от ландшафтных пожаров, получат возмещение ущерба за счёт муниципальных бюджетов. Поручение дал губернатор Александр Гусев на заседании спецкомиссии по ситуации с пожарами в регионе 28 сентября, сообщила пресс-служба облправительства.

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Губернатор поручил главам районов до конца текущей недели провести встречи с жителями пострадавших населенных пунктов, оценить причинённый ущерб. Ущерб будет возмещаться за счёт муниципальных бюджетов.

«Мы обязаны показать, что люди одни в беде не останутся», — сказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 сентября в Воронежской области произошло несколько крупных природных пожаров. По данным на 28 сентября пожары ликвидированы в Подклетном и Медовке Рамонского района. В Подклетном, по последним данным, пострадало девять строений. Пожарные продолжают работу по тушению возгорания в Борисоглебске — там горит 130 га леса.

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