Воронеж, , 13:55 — REGNUM Тушение крупного пожара продолжается в Борисоглебском городском округе Воронежской области, к тушению привлечён вертолёт, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 28 сентября.

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Площадь лесного пожара составляет 130 га, угрозы населенным пунктам нет. На тушении возгорания работают более сотни человек, 28 единиц техники. Вертолёт МЧС России Ми-8 выполнил 10 сбросов воды.

В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что прогнозы по ситуации пока не дают, однако «ситуация явно переломлена в лучшую сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные 27−28 сентября в регионе произошло несколько крупных ландшафтных пожаров. По данным на 28 сентября ливкидированы два пожара в Рамонском районе — в Новоподклетном (25 га) и Медовке (50 га), здесь продолжается проливка, также ликвидированы пожары в ближних пригородах Воронежа в Новоусманском районе.