Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону в период с января по июнь 2020 года уровень подростковой преступности сократился на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 28 сентября.

Так, в первом полугодии 2020 года в общеобразовательных учреждениях Ростова-на-Дону было совершено 106 правонарушений (-26,9%) и десять преступлений (-23,%). Этому способствовал ряд мер предупреждения преступности.

В настоящее время в школах введены выборные должности школьных уполномоченных по правам ребёнка, созданы школьные службы примирения, реализуется проект «Адвокатура в школе», создана «Почта доверия». В целях профилактики жестокого обращения, буллинга проводятся классные часы, круглые столы, работу с детьми проводят психологи. В профилактике подростковых правонарушений участвуют представители общественных молодёжных организаций, студенты.