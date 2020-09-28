Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области на предприятии в селе Боровичи зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На ООО «НПО Сад и огород-Курганский гусь-Сафакулево» объявлен карантин, сообщается в постановлении главы региона Вадима Шумкова, опубликованном на портале правовой информации.

Село Боровичи и зона в пределах пяти километров от предприятия названы «угрожаемой зоной по высокопатогенному гриппу».

Напомним, что птичий грипп — это острое инфекционное заболевание птиц, передающееся человеку, характеризуется лихорадочным синдромом, поражением лёгких и высокой летальностью. Вспышки гриппа птиц зафиксированы на трёх соседних территориях — в Курганской, Тюменской и Омской областях.

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