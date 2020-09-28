Золочев, Украина, , 13:20 — REGNUM В Харьковской области, в городе Золочев, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия, сообщила 28 сентября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«28 сентября в 00:47 в городе Золочев на территории деревообрабатывающего предприятия в производственном помещении (размером 100×20 м) возник пожар», — сказано в сообщении.

На площади 1 тыс. кв. метров сгорели кровля, перекрытия и оборудование, отметили в пресс-службе. Жертв и пострадавших во время пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Киева произошёл пожар на свалке, который перекинулся на близлежащие торфяники.

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