Красноярск, , 13:15 — REGNUM Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении доставщика еды в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в краевом ГУ МВД России.

Вечером 27 сентября молодой человек, работающий курьером по доставке еды, сообщил в полицию о том, что стал жертвой грабежа. На место происшествия прибыли полицейские. Они выяснили, что на улице к курьеру подошёл неизвестный мужчина и, открыв его рюкзак, попытался похитить содержимое, но получил отпор.

Применив физическую силу, злоумышленник осуществил задуманное. Подходящего по приметам мужчину заметили во дворе одного из домов неподалеку от места преступления. Его доставили его в отдел полиции.

25-летний красноярец, ранее судимый за грабёж, признался в содеянном. Он заявил, что съел похищенное. Сумма ущерба составила 1775 рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Новосибирске двое неизвестных напали на пенсионерку и отобрали у неё продукты питания, кошелёк и костыль.

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