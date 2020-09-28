Казань, , 13:11 — REGNUM В Ново-Савинском районе Казани горят складские помещения. Черный дым от пожара виден в разных районах города. Возгорание произошло на улице Короленко рядом с территорией завода «Элекон», фотографии инцидента публикуют в соцсети очевидцы 28 сентября.

Предварительно, горят одноэтажные склады с полиэтиленом и поролоном. О причинах пожара и пострадавших информации пока нет. Установлено, что огонь распространился по всей площади здания, предположительно, кровля разрушена. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Возгорание ликвидируют три ручных пожарных ствола РСК-50, пожарная автоцистерна с гидроабразивной установкой сверхвысокого давления «Кобра» и лафетный ствол, сообщает бизнес-онлайн со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по РТ.

ИА REGNUM напоминает, 6 марта в Казани на улице Хлебозаводской тушили пожар в складах, где распиливали ламинат. Огнем были полностью охвачена кровля и мансардный этаж одного из строений.