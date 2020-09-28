Чита, , 12:59 — REGNUM В Забайкальском крае по-прежнему продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса ежедневно. Это обстоятельство вынуждает региональную власть готовиться к развертыванию дополнительных коек в случаев ухудшения ситуации. Как сообщает сегодня, 28 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Инны Щегловой, сейчас на стационарном лечении находятся 638 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Власти региона рассчитывают, что к 25 октября к приему пациентов будут готовы 875 коек. Уже известно, что дополнительные мощности для лечения больных с COVID-19 развернуты на базе городской клинической больницы 1, в центральных районных больницах Борзи и Петровск-Забайкальска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 28 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — 6181 человек, причём 82 из них добавились только за последние сутки.

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