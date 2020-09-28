Элиста, , 13:10 — REGNUM Два автомобиля, которыми управляли жители Дагестана, столкнулись в Калмыкии. В результате происшествия оба водителя погибли, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Калмыкии.

Авария произошла 26 сентября на автодороге Элиста — Волгоград на территории Целинного района республики. По предварительным данным, 38-летний житель Дагестан за рублем ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с LADA Kalina под управлением 62-летнего дагестанца.

Оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры обеих машин — также жители Дагестана — госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.