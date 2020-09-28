Чита, , 12:43 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 28 сентября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 36 363 таких гражданина, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,9% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 49 312 человек. Только за последние сутки безработным признаны 341 человек. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 13 059 человека.

Увеличилась также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 7737 человек. Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 249 человек закрыли свои ИП.

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