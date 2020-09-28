Джакарта, , 12:35 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зарегистрировали 22 тектонических землетрясения силой 2−3 балла, произошедших в провинции Ачех в Индонезии за последние девять часов, сообщает Detik.

«С 04:00 до 13:00 по местному времени 28 сентября 2020 года зафиксировано 22 тектонических землетрясения», — отмечает источник.

Известно, что на землетрясения отреагировали только датчики, установленные в нескольких районах Ачеха.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.