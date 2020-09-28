Магнитогорск, Челябинская область, , 12:32 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области неизвестные подожгли четыре автомашины. Об этом пишут СМИ.

По данным Верстов.Инфо, инциденты произошли в ночь на 27 сентября. Пострадали машины возле домов на улице Советской, 66 и Индустриальной, 22/1. У Nissan Pathfinder оказались повреждены огнём моторный отсек и приборная панель. А у Mazda 3 пострадали тоже моторный отсек, а также бампер, крыло и фара.

В машине Toyota Rav4 пламя повредило бампер, а в Subaru Forester воспламенение произошло под пассажирской передней дверью. Машины были припаркованы на разных участках двора. Полиция ищет злоумышленников.