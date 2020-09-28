Улан-Удэ, , 12:31 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении развратных действий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, жертвой извращенца стала 12-летняя девочка.

Утром 6 июля она гуляла по парку Железнодорожников в городе Улан-Удэ. Дойдя до детской площадки, она начала фотографировать себя на смартфон.

«Затем, разглядывая получившиеся фотографии, девочка на них на заднем плане увидела обнаженного мужчину. Она быстро обернулась. Раздетый незнакомец стал приближаться, демонстрируя половые органы. Напуганная девочка убежала», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ. Как отмечается, разыскать извращенца поможет фотография, сделанная девочкой.

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