Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Северной столице из здания Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы эвакуировали 350 человек из-за ошибочно сработавшей пожарной сигнализации. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Сигнал из здания института, расположенного на 12-й линии Васильевского острова, поступил на пульт дежурного в 11:23 мск.

«Ложное срабатывание сигнализации на седьмом этаже в помещении архива, из здания до прибытия было эвакуировано 350 человек», — говорится в сообщении.

Пострадавших в происшествии нет.