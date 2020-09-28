Переволоцкий район, , 12:13 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области сегодня, 28 сентября, возник пожар на газонефтяном месторождении. В настоящее время идет ликвидация возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, загорелась цистерна приема емкости с буровым раствором на Донецко-Сыртовском месторождении, которое расположено в двух километрах от села Донецкое. Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет.

На данный момент пожар локализован. В тушении задействованы 46 человек и 11 единиц спецтехники.