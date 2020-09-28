Киев, , 12:11 — REGNUM Бортовые самописцы самолёта Ан-26, разбившегося возле Чугуева Харьковской области, сохранились, их записи начали расшифровывать. Об этом написал вице-премьер-министр Украины Олег Уруский 28 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Бортовые самописцы найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 года авиационными экспертами под контролем ГБР (Государственного бюро расследований Украины — ИА REGNUM) начат процесс их дешифровки, который будет длиться ориентировочно 3−5 дней», — рассказал он.

Уруский сообщил, что обломки самолёта собраны и находятся под охраной на территории военной части А4104 в Чугуеве. В дальнейшем специалисты намерены максимально точно собрать самолёт из остатков.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области разбился самолёт Ан-25. Погибли 26 человек, в основном курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что жертв аварии будут опознавать при помощи ДНК-тестов.

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