Киев, 28 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Бортовые самописцы самолёта Ан-26, разбившегося возле Чугуева Харьковской области, сохранились, их записи начали расшифровывать. Об этом написал вице-премьер-министр Украины Олег Уруский 28 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Уруский сообщил, что обломки самолёта собраны и находятся под охраной на территории военной части А4104 в Чугуеве. В дальнейшем специалисты намерены максимально точно собрать самолёт из остатков.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области разбился самолёт Ан-25. Погибли 26 человек, в основном курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что жертв аварии будут опознавать при помощи ДНК-тестов.
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