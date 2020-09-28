Иркутск, , 11:54 — REGNUM Некоторые жители Иркутской области, несмотря на осень и ощутимое похолодание, не желают завершать купальный сезон. Не обошлось без трагедий на воде. Как сообщает сегодня, 28 сентября, официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, в сентябре было зарегистрировано два происшествия с гибелью людей — поиски утонувших продолжаются до сих пор.

Так, 23 сентября под воду ушел 32-летний мужчина в районе Селиванихи в Иркутске. Он с компанией отдыхал на берегу реки Иркут (данный водоем характеризуется быстрым течением и резким перепадом глубины) и в какой-то момент решил искупаться. Отплыв от берега на 20 метров, купальщик скрылся под водой.

«В месте, где утонул иркутянин, она (глубина) составляла более 4 метров», — пояснили спасатели. Также, по их словам, 25 сентября на реке Ие в Тулуне утонул 23-летний житель города Братска, который, по словам очевидцев, нырнул в реку и больше не показывался на поверхности.

«На сегодняшний день температура воды в водоемах Иркутской области не превышает 5 °C. Этот фактор негативно сказывается на состоянии здоровья стихийных купальщиков, поскольку холодная вода провоцирует спазм сосудов, судороги, потерю сознания при длительном в ней пребывании. Нет сомнений в том, что физиологическая реакция на погружение в холодную воду опасна и является одной из причин утопления», — подчеркнул начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала купального сезона в Сибири спасены более 370 человек, утонули более 190 человек, из них более 40 — дети.

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