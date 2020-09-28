Стокгольм, , 12:24 — REGNUM Высокопоставленный офицер, занимающий центральное место в штабе Вооруженных сил Швеции (ВС Швеции), предоставил ложную информацию о своих полномочиях. В самом командовании ВС Швеции данную информацию уже подтвердили. Об этом стало известно после того, как 28 сентября издание Dagens Nyheter опубликовало свое расследование.

Личность офицера пока не раскрывается ни журналистами, ни командованием ВС Швеции. Известно, что офицер занимался анализом сильных и слабых сторон шведской национальной обороны и консультировал высшее командование. Согласно внутренним документам ВС Швеции, трудовая деятельность мужчины в армии уже закончилась. Сам мужчина заявляет, что уволился по личным причинам.

Как выяснили журналисты Dagens Nyheter, в своем резюме он утверждал, что имеет большой опыт работы в армии Великобритании. Но информацию о том, что он был летчиком-штурмовиком и пилотом вертолета, а также главнокомандующим ВМС Великобритании, Королевский флот не смог подтвердить для издания.

Напомним, что в этом году в ВС Швеции уже был случай злонамеренного предоставление ложных данных.