Казань, , 11:41 — REGNUM В столице Татарии за восемь месяцев текущего года произошло 1164 пожара. Этот показатель ниже прошлогоднего за аналогичный период на 11,7%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тушенеие лесного пожара 24.mchs.gov.ru

Порядка 68% возгораний произошли по вине неосторожного обращения с огнем. Наиболее частыми причинами пожаров были нарушения правил устройства печного и электрического оборудования. Всего на пожарах погибли 22 человека, еще 56 — пострадали. В 2019 году — погибло на 12% меньше и на 34,2% меньше пострадавших. Погибшие в основном находись в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем году в Казани продолжат установку автономных пожарных извещателей в квартирах социально незащищенных жителей. Уже установлено с начала года в 4278 домовладениях 17 331 устройство. В жилом секторе также наблюдается снижение числа пожаров на 19%.

ИА REGNUM ранее сообщало, 6 августа в селе Нижнее Качеево Алькеевского района сработал пожарный извещатель. Одинокая 83-летняя пенсионерка успела покинуть горящее строение, проснувшись от резкого сигнала датчика.

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