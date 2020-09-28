Нижнеудинск, Иркутская область, , 11:32 — REGNUM Несмотря на осень, паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сегодня, 28 сентября, региональный сайт ГУ МЧС РФ, мощные ливни стали причиной подъема уровня воды в реке Кадуй.

«27 сентября в населенном пункте Усть-Кадуй Нижнеудинского района произошло подтопление трех приусадебных участков. Угрозы подтопления жилым домам нет, так как они расположены на возвышенности», — пояснили спасатели. По их словам в случае ухудшения гидрологической обстановки возможно подтопление 9 участков с 9 жилыми домами, в которых проживает 33 человека, в том числе 10 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы. При увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 м3/с в зону возможного подтопления могут попасть более 1000 земельных участков.