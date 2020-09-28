Калининград, , 11:32 — REGNUM За получением медицинской помощи после столкновения 27 сентября пассажирского автобуса с грузовиком в Калининградской области, при котором погибли шесть человек, обратились 24 человека. Об этом 28 сентября рассказали журналистам в минздраве региона.

«После происшествия за медицинской помощью обратились в общей сложности 24 человека», — заявили в областном ведомстве.

Также там уточнили, что восемь человек из данного числа в настоящее время госпитализированы и еще десять находятся под амбулаторным наблюдением. При этом четыре человека находятся в тяжёлом состоянии и еще семеро — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка.