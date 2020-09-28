Кызыл, , 11:21 — REGNUM В Туве опубликовали новые данные по смертности от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, комиссия подтвердился ещё шесть летальных исходов.

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В половине случаев умершие были младше 59 лет, двоим было от 60 до 69 лет. Ещё один пациент умер в возрасте от 70 до 79 лет.

«Состояние всех умерших было отягощено сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сахарным диабетом — 1, хроническим обструктивным бронхитом — 1, ожирением — 1, хроническим заболеванием почек — 2», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев смерти от COVID-19 в республике достигло 101. Из них лишь девять человек не имели сопутствующих патологий. Состояние же большинства было отягощено сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса. Правительство региона в ближайшее время определит, кого будут прививать в первую очередь.

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