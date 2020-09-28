Воронеж, , 11:18 — REGNUM Пожары в районе Отрадного и Бабяково в Новоусманском районе Воронежской области, в непосредственном соседстве с Воронежем, масштабных последствий не имели, возгорания ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района Воронежской области.

«Масштабных последствий события не имеют. По сообщению сотрудников дежурной смены ЕДДС, горели в основном сухая трава и камыш», — уточнили в пресс-службе.

Также в администрации уточнили, что указатель «Бабяково», установленный неделей ранее назад в честь 425-летия села на средства местного предпринимательского сообщества, не пострадал и в восстановлении не нуждается, до него возгорание не дошло.

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Ранее в сети появились многочисленные фотографии и видео, на которых пользователи сняли буквально стену огня вдоль трассы в районе Отрадного и Бабяково.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 28 сентября в Воронежской области спасатели ликвидировали два из трёх крупных пожаров. Продолжает борьба с огнём в Борисоглебске, там площадь пожара достигла 130 га.

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