Луганск, 28 сентября 2020, 11:19 — REGNUM Житель Славяносербска получил тяжёлые ранения во время рыбалки на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба МЧС ЛНР.
Пострадавший лишился левой стопы, получил минно-взрывную травму, повреждения правой стопы и рук.
Рыбака госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое боевиков ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Орехово на временно подконтрольной Украине территории ЛНР.
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