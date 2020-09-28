Луганск, , 11:19 — REGNUM Житель Славяносербска получил тяжёлые ранения во время рыбалки на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщила 28 сентября пресс-служба МЧС ЛНР.

Пострадавший лишился левой стопы, получил минно-взрывную травму, повреждения правой стопы и рук.

«Мужчина смог сам перетянуть ногу импровизированным жгутом и позвонил брату, а тот сообщил о случившемся в службу 103. Именно брат нашёл пострадавшего и вынес на себе до места, куда прибыла скорая помощь», — сказано в сообщении.

Рыбака госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трое боевиков ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Орехово на временно подконтрольной Украине территории ЛНР.

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