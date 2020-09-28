Воронеж, , 11:08 — REGNUM Заседание специальной комиссии по ситуации с пожарами в Воронежской области созовёт губернатор Александр Гусев 28 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня губернатор Александр Гусев созовет специальную комиссию, где будет обсуждаться ситуация с пожарами в Воронежской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных 27−28 сентября ситуация с ландшафтными пожарами в Воронежской области резко осложнилась, причиной стала крайне сухая погода и сильный ветер. Серьёзные пожары произошло в Новохопёрском, Новоусманском, Рамонском районах Воронежской области, пострадало в том числе и жильё. Дым от пожаров ощущался в Воронеже. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнём в Борисоглебске, где горит около 130 га травы и подстилки.

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